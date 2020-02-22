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Погибшую от укусов женщину нашли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Javier Prazak / Attribution License

Уголовные дела возбудили в Красноярске после обнаружения тела женщины с травмами после укусов, характерных для животных, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Погибшую обнаружил случайный прохожий утром в субботу во дворе многоквартирного дома по улице Мичурина краевого центра. Отмечается, что рядом с телом была стая бездомных собак. Личность женщины устанавливается.

Первое уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), второе — в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района города по статье 293 УК РФ (халатность).

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Следователи допрашивают свидетелей.

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Топ комментариев

kygear

Осталось забрать право на жизнь..

smakmisha

Затем на очереди отмена первого списка вредности ну а далее и второго.

domanl

Цитатачто цель Путина — «забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу». Ну просто дьявол...

Pit1570

Они в России уже давно работают

-Керя-

Если наступит конец света в России этого не заметят...