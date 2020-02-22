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Обеспокоенный Эрдоган позвонил Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, пресс-служба Кремля.

В центре внимания лидеров была ситуация в Идлибе, где в последние недели возобновились активные боевые действия с участием авиации и артиллерии. Дамаск и Москва обвиняют боевиков в регулярных обстрелах, Турция — в нанесении ударов по мирным жителям.

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«Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган договорились об активизации консультаций по ситуации в Идлибе. Их целью станет снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализация угрозы со стороны террористов.

В сообщении пресс-службы турецкого лидера отмечается, что в разговоре с Путиным Эрдоган указал на то, что силы Башара Асада должны проявить максимальную сдержанность, и предупредил о риске гуманитарной катастрофы в регионе.

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