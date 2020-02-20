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Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»

Источник:
РИА Новости
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Очевидец заснял на видео конфликт между военными России и США, когда американская бронемашина в Сирии выдавила с дороги российский «Тигр».

Инцидент произошел в районе города Камышлы, при этом дата не уточняется. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр».

Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать случившееся. «В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие с русскими по линии предотвращения конфликтов и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений», — приводит РИА Новости слова официального ведомства Уильяма Урбана.

В Минобороны России пока тоже не прокомментировали инцидент.

Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами в окрестностях Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения.

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