НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин объяснил «растаскивание» России и Украины

Источник:
ТАСС
241 6
Фото: © пресс-служба президента России

Никто не хочет, чтобы Россия и Украина объединились, так как в этом случае они станут конкурентной силой в Европе и мире, заявил президент России Владимир Путин.

«Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни

«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках», — заявил Путин.

Он отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было «показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат». «Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача», — добавил глава государства.

Еще по теме
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Украина потребует от России оплатить потерю Крыма
Россия проведет новые переговоры с Японией по Курилам
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил «растаскивание» России и Украины
•
Китай пообещал в марте победить эпидемию коронавируса
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
Подробности
•
Как распознать коронавирус: первые симптомы
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
Как это работает
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Региональные операторы Сибири погрязли в долгах, а жители в мусоре
Сибирь 21.02.2020 17:58
Новосибирец выступил против концерта Линдеманна перед 9 мая
Сибирь 21.02.2020 17:44
Упакованное в мешки тело нашли в колодце Новосибирска
Сибирь 21.02.2020 16:07
Суд оставил замминистра ЖКХ Забайкалья в СИЗО
Сибирь 21.02.2020 15:27
Самое популярное
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
16454
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
5296
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
4934
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
3647
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил «растаскивание» России и Украины
•
Китай пообещал в марте победить эпидемию коронавируса
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
Как это работает
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
146
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
51
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
44
Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику
43