Путин объяснил «растаскивание» России и Украины

Никто не хочет, чтобы Россия и Украина объединились, так как в этом случае они станут конкурентной силой в Европе и мире, заявил президент России Владимир Путин.

«Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках», — заявил Путин.

Он отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было «показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат». «Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача», — добавил глава государства.