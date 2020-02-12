Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным во время подписания 12 февраля 2015 года вторых минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе «самой ужасной в своей жизни».

Политик раскрыл подробности общения с российским лидером в статье, написанной для издания «Украинская правда». Он рассказал, что украинские переговорщики «не приняли никаких ультиматумов», добившись прекращения огня в Донбассе без предварительных условий.

Кроме этого, Порошенко признался, что во время встречи в Минске вел по линии закрытой связи переговоры с Генштабом по вопросу возможного окружения украинских военных в Донбассе. Задачей переговоров было остановить наступление на позиции украинской армии.

По мнению бывшего президента, подписание договоренностей дало Украине «драгоценное время» для развития армии, преодоления социального кризиса, а также укрепления международной коалиции против России.