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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсчитана доля служивших в армии российских мужчин

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Порядка 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу. При этом служили в армии только треть россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Если исходить из суждения, что поздравление с Днем защитника Отечества заслужили только российские военнослужащие, то получат его треть россиян. Именно такая доля наших соотечественников служила в армии по данным на 2020 год (29%), как и девять лет назад (32% в 2011 году)», — приводит ТАСС исследование ВЦИОМ.

По данным социологов, чаще с военной службой были связаны мужчины (61%), а также россияне 45-59 лет — 40%. Среди женщин служили и могут получить поздравление на 23 февраля только 3%.

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Все больше россиян считают 23 февраля праздником военных. Так, если в 2005 году этот день называли праздником всех мужчин почти половина опрошенных, то сегодня такого мнения придерживаются только 27%.

«Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом: как день российских военнослужащих (39%, плюс семь процентных пунктов) или, в историческом контексте, как день рождения Красной армии (24%, плюс 11 процентных пунктов)», — говорится в исследовании..

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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!