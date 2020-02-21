Подсчитана доля служивших в армии российских мужчин

Порядка 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу. При этом служили в армии только треть россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Если исходить из суждения, что поздравление с Днем защитника Отечества заслужили только российские военнослужащие, то получат его треть россиян. Именно такая доля наших соотечественников служила в армии по данным на 2020 год (29%), как и девять лет назад (32% в 2011 году)», — приводит ТАСС исследование ВЦИОМ.

По данным социологов, чаще с военной службой были связаны мужчины (61%), а также россияне 45-59 лет — 40%. Среди женщин служили и могут получить поздравление на 23 февраля только 3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Культ учебы и спорта: как учат разведчиков

Все больше россиян считают 23 февраля праздником военных. Так, если в 2005 году этот день называли праздником всех мужчин почти половина опрошенных, то сегодня такого мнения придерживаются только 27%.

«Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом: как день российских военнослужащих (39%, плюс семь процентных пунктов) или, в историческом контексте, как день рождения Красной армии (24%, плюс 11 процентных пунктов)», — говорится в исследовании..