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Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Конституция запретит отчуждение российских территорий, в основной закон страны будут внесены соответствующие поправки, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас.

«Поправка в Конституцию — запрет на отчуждение территорий — будет. Если потребуется ввести ответственность, то это будет внесено в другие нормативные акты», — сказал Клишаса.

«Скорее всего, в Конституции будет формулировка "запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ", а именно "запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы или другие действия"», — сказал РБК сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Во время встречи рабочей группы с президентом России Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.

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Машков тогда сказал что много путешествовал по России и общался с людьми, которые опасаются, что, после того как Путин уйдет с поста президента, появятся желающие отобрать у России часть территорий — например, Курильские острова, Крым или Калининград.

«Я могу не совсем точно сформулировать, но мне кажется, было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — заявил актер.

Президент согласился с этой идеей.
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