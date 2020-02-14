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Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины, пообещал президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Что касается "родителя № 1", "родителя № 2"... Пока я президент, у нас не будет "родителя № 1", будут "папа" и "мама"», — приводит РБК слова Путина, сказанные им в ответ на слова заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Ольги Баталиной. Она сказала, что в рабочую группу поступают предложения закрепить в Конституции положение, согласно которому семьей может считаться только союз мужчины и женщины.

По словам Баталиной, «сегодня само понятие семьи требует защиты». «Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить, что на смену простым, понятным нам словам "мама" и "папа" могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», — сказала она.

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Сегодня это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран», — сказала Баталина, предложив Путину дополнить Конституцию нормой, согласно которой правительство России регулирует вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей.

Путин ответил, что с таким предложением он в принципе согласен, однако считает необходимым его продумать. В то же время он указал на разницу между семьей и браком.

«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать», — сказал Путин.

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