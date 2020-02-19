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Арестован второй фигурант дела о смертельной вечеринке в Академгородке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Заместитель директора предприятия «ЖКХ ННЦ», отвечающего за здание, где 2 февраля во время вечеринки обрушилась крыша, проведет месяц под домашним арестом. Мера пресечения будет действовать вплоть до 2 апреля, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.

«Избрана в отношении обвиняемого Владимира Понуровского мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 16 суток, то есть до 2 апреля 2020 года», — сообщила пресс-служба.

Ночью, 2 февраля, в 3.39 по местному времени (в 23.39 мск) на телефон спасательной службы поступило сообщение, что в Советском районе Новосибирска в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе, обрушилась кровля.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Из-под завалов специалисты извлекли пять человек. Одна девушка погибла. Как выяснилось, крыша пристройки под тяжестью скопившегося снега рухнула в тот момент, когда в здании проводилась нелегальная вечеринка.

Жена Понуровского в суде сообщила, что ее супруг обеспечивал организаторам вечеринок доступ в помещение, но только по просьбе директора ФГУП Виталия Михеева.

«Владимир Михайлович все свои действия согласовывал с директором, деньги, которые были им получены, были переданы в кассу предприятия», — цитирует ТАСС адвоката Понуровского Валерия Асанова.

В феврале суд отправил под домашний арест организатора вечеринки Антона Шматова — сотрудника института систем информатики СО РАН, выпускника НГУ.

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