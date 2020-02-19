Путин отправил в отставку Суркова

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с поста помощника главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ вступает в силу со дня подписания. Суркова неофициально называли главным идеологом Кремля. Он пришел работать в администрацию главы государства в 1999 году, в марте 2004 года был назначен помощником президента России.

Сурков курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. В частности, он участвовал на экспертном уровне в работе «нормандского формата».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что теперь данное направление курирует Дмитрий Козак.