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Россиянам представили новый Hyundai Solaris

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hyundai

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка, сообщает пресс-служба автоконцерна. В продаже новый Hyundai Solaris появится до конца февраля.

Автомобиль в ходе рестайлинга получил новые бамперы, более крупную решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари. Отмечается, что машина в результате приобрела более спортивный вид.

Также изменились интерьер и приборная панель. Появилась мультимедийная система «Яндекс-Авто» с большим экраном, дополнительные USB-разъемы, дефлекторы обдува для задних пассажиров.

Передние кресла переработали для более эффективной поясничной поддержки, теперь их можно отрегулировать с помощью электропривода. Боковые зеркала после рестайлинга складываются автоматически. Новый Hyundai Solaris также оснащен удаленным запуском двигателя.

Что касается технической части, то линейка силовых агрегатов обновленного Hyundai Solaris включает два уже зарекомендовавших себя экономичных мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 литра и 1,6 литра и мощностью 100 и 123 л.с.

Оба двигателя комплектуются шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Российским покупателям Hyundai Solaris будет доступен в четырех комплектациях — Active, Active Plus, Comfort и Elegance, а также в версии Special Edition, цены объявят позднее.


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