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Красноярец 22 года скрывался от следствия в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Правоохранительные органы вернули в Красноярск мужчину, обвиняемого в убийстве, который 22 года скрывался в Европе, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия, в декабре 1998 года обвиняемый, гражданин Армении Гарри Григорянц выпивал в одном из частных домов в поселке Солонцы Емельяновского района. У него произошел конфликт с присутствовавшей на вечеринке девушкой, за которую вступился 29-летний супруг. Мужчины поссорились и подрались. Григорянц нанес ножом несколько ударов оппоненту, что привело к его смерти. После этого он скрылся от органов следствия сначала на территории Республики Армения, а затем в Чехии.

В 2018 году обвиняемый переехал в Австрию, где стал жить по поддельным документам гражданина, внешне очень на него похожего. В этом же году он был задержан за кражу полицейскими, они во время проверки документов установили, что гражданин, которому принадлежит паспорт, подозревается в совершении нескольких преступлений.

Чтобы не отвечать за преступления, совершенные другим человеком, Григорянц признался в том, что он жил по поддельным документам и что его разыскивают правоохранительные органы России за совершение убийства. После отбывания уголовного наказания в Австрии Григорянца экстрадировали в Россию, где он и признался в убийстве. 

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