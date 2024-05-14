Иноагенту Макаревичу грозит уголовное дело за поддержку ВСУ

Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) может быть лишен свободы на срок до двух лет в случае возбуждения уголовного дела, сообщили правоохранительные органы.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Данный вопрос рассматривается», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Макаревич во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили музыканту от лица президента Украины Владимира Зеленского, допустил ряд недопустимых для законодательства РФ высказываний.

Артист сказал, что поддерживает ВСУ в конфликте с Россией и даже попытался оправдать идеолога украинских националистов Степана Бандеру.

«В отношении музыканта после таких его заявлений планируется провести проверку на экстремизм», — добавил представитель правоохранительных органов.