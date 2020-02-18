Котельная рванула в Красноярске

Два человека получили серьезные травмы в результате хлопка угольной пыли в котельной компании «КрасТЭК» в Красноярске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Хлопок угольной пыли в котельной на улице Новой Зари произошел в понедельник поздно вечером. Разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Поврежден резервный котел.

Было зафиксировано тление угольной пыли, открытого горения не было. Спасатели в связи с угрозой обрушения дежурили на месте происшествия всю ночь.

Пострадали двое рабочих. «Пострадавшие в состоянии крайней тяжести. В реанимации», — цитирует РИА Новости представителя краевой больницы.

Компания «КрасТЭК» обеспечивает тепловой энергией более 1,5 тысячи объектов в Красноярске, включая жилые многоквартирные дома, частные владения, офисные и производственные помещения, является крупнейшим поставщиком тепла в краевом центре.