Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прогнозирует ухудшение российско-белорусских отношений и даже возможность вооруженного конфликта между странами. В Совфеде России назвали это заявление «явной чушью».

«Белоруссию ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые проходим, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше», — цитирует ТАСС Пристайко.

Глава МИД Украины тем не менее отметил, что «надеется, что ошибается» в этом прогнозе. «А наш совет звучит так — когда на вас нападет Россия, то у вас будет выбор из двух вариантов: с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными — и проиграть, или сразу начать воевать», — сказал Пристайко.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном вооруженном конфликте РФ с Белоруссией «явной чушью» и «дешевой пропагандой».

«Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал Пушков в Twitter.