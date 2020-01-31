Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году властям Белоруссии придется серьезно поработать, чтобы преодолеть связанные с Россией проблемы в экономике.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — приводит РБК заявление Лукашенко.

По его словам, для Белоруссии как страны с экспортно ориентированной экономикой очень важно развивать торгово-экономические связи с другими государствами.

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«КНР, Россия, Европейский союз... Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — пояснил Лукашенко, назвав счастьем то, что Минск в свое время выбрал курс на дружбу с Китаем.

В конце декабря Россия и Белоруссия не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва прекратила поставки, а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов. Лукашенко заявил, что в случае, если Россия установит слишком высокую цену за нефть, Белоруссия вынуждена будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Польшу.

В середине января первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает нецелесообразным продолжать переплачивать российским компаниям за нефть и ищет поставщиков в других странах. Позднее стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии, а Лукашенко поручил правительству подписать соглашение о поставках нефти с Казахстаном.