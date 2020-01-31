НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»

Источник:
РБК
335 5
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году властям Белоруссии придется серьезно поработать, чтобы преодолеть связанные с Россией проблемы в экономике.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — приводит РБК заявление Лукашенко.

По его словам, для Белоруссии как страны с экспортно ориентированной экономикой очень важно развивать торгово-экономические связи с другими государствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссияне выбрали лучшего иностранного политика

«КНР, Россия, Европейский союз... Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — пояснил Лукашенко, назвав счастьем то, что Минск в свое время выбрал курс на дружбу с Китаем.

В конце декабря Россия и Белоруссия не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва прекратила поставки, а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов. Лукашенко заявил, что в случае, если Россия установит слишком высокую цену за нефть, Белоруссия вынуждена будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Польшу.

В середине января первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает нецелесообразным продолжать переплачивать российским компаниям за нефть и ищет поставщиков в других странах. Позднее стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии, а Лукашенко поручил правительству подписать соглашение о поставках нефти с Казахстаном.
Еще по теме
Минэнерго США предсказало рекордно высокие цены на нефть
Эпохе дорогой нефти предрекли конец
Алтай принял у соседей эстафету по строительству СЭС
США помогли России нарастить экспорт нефти
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»
•
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области, есть жертвы
•
Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
Подробности
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Начальника следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
Сибирь 31.01.2020 15:20
Морозы до -44 придут в Восточную Сибирь на выходных
Сибирь 31.01.2020 13:54
СК проверяет смерть малышки в больнице после йогурта
Сибирь 31.01.2020 13:50
Мороз ослабнет в Новосибирске на выходных
Сибирь 31.01.2020 13:27
Самое популярное
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
14060
США начали «финальную битву» за Сирию
10851
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8786
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7266
Обсуждение (5)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»
•
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области, есть жертвы
•
Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
Подробности
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
93
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
83
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
57