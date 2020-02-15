НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Опубликованы редкие фотографии Путина

Источник:
Sibnet.ru
264 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Финальная серия архивных фотографий Владимира Путина из архива опубликована на официальном сайте Кремля. Проект посвящен 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России.

Сначала на сайте были выложены избранные фото, относящиеся к периоду с 2000 по 2004 год включительно, затем в несколько этапов альбом был пополнен более поздними фотокарточками и видеозаписями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что на портале публикуются наиболее яркие и интересные фотографии и видео прошлых лет, причем некоторые снимки и записи публикуются впервые.

В обновление вошли материалы из архивов не позднее 2015 года. Так, обнародованы снимки первого саммита «нормандской четверки» в Минске, празднование в Москве 70-летия Победы, визита Путина в Крым.

Фото: © пресс-служба президента РФ

Среди зарубежных поездок — Египет, Венгрия, Италия, Армения, Азербайджан, выступление на 70-й сессии Генассамблеи ООН, реакция главы государства на эпизод со сбитым Турцией российским военным самолетом в небе над Сирией.
Еще по теме
Социологи оценили доверие россиян к Путину
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Путин рассказал про «абсолютное оружие» вместо ядерного
Путин пообещал россиянам дополнительный выходной
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Опубликованы редкие фотографии Путина
•
Зеленский пожелал провести выборы в Крыму
•
Британия «назло Путину» погордилась однополыми браками
•
Lenovo выпустит самый мощный в мире смартфон
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Участки для тестирования умных перекрестков выберут в Новосибирске
Сибирь 15.02.2020 10:43
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в заборе
Сибирь 14.02.2020 17:54
Яркую комету сфотографировали в небе над Новосибирском
Сибирь 14.02.2020 17:42
Избран новый глава Барнаула
Сибирь 14.02.2020 17:28
Самое популярное
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
19993
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
5390
Российский танк сфотографировали на американской трассе
5262
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
3840
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Опубликованы редкие фотографии Путина
•
Зеленский пожелал провести выборы в Крыму
•
Британия «назло Путину» погордилась однополыми браками
•
Lenovo выпустит самый мощный в мире смартфон
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
111
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
59
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
57
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
39