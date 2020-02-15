Опубликованы редкие фотографии Путина

Финальная серия архивных фотографий Владимира Путина из архива опубликована на официальном сайте Кремля. Проект посвящен 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России.

Сначала на сайте были выложены избранные фото, относящиеся к периоду с 2000 по 2004 год включительно, затем в несколько этапов альбом был пополнен более поздними фотокарточками и видеозаписями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что на портале публикуются наиболее яркие и интересные фотографии и видео прошлых лет, причем некоторые снимки и записи публикуются впервые.

В обновление вошли материалы из архивов не позднее 2015 года. Так, обнародованы снимки первого саммита «нормандской четверки» в Минске, празднование в Москве 70-летия Победы, визита Путина в Крым.

Фото: © пресс-служба президента РФ





Среди зарубежных поездок — Египет, Венгрия, Италия, Армения, Азербайджан, выступление на 70-й сессии Генассамблеи ООН, реакция главы государства на эпизод со сбитым Турцией российским военным самолетом в небе над Сирией.