Социологи оценили доверие россиян к Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину и другим политическим лидерам страны.

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 3 по 9 февраля 2020 года составил 65,5% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,3% респондентов, не доверяют российскому лидеру 24,8% граждан. На такой же вопрос о доверии к Владимиру Жириновскому положительно ответили 38% респондентов, Геннадию Зюганову — 33,7%.

В конце января процент доверяющих Путину россиян составил 73,9%, данный показатель являлся максимумом за три месяца.