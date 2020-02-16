Бастрыкин рассказал о проблеме врачебных ошибок

Проблема врачебных ошибок в России остается очень острой, но в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Органы следствия регистрируют большое количество жалоб россиян на врачебные ошибки. В 2016 году было получено 4947 сообщений о преступлениях в сфере медицины, в 2017 году — 6050, в 2018 году — 6623 и за 9 месяцев 2019 года — 4965. На личных приемах сотрудниками СК РФ были приняты 3210 граждан с жалобами подобного рода.

«Но если продолжать разбираться, становится ясно, что далеко не в каждом случае такого сообщения речь идет о преступлении. Граждане часто жалуются на волокиту, длительные сроки расследования и невозможность за это время установить, что же произошло на самом деле и есть ли вина медицинских работников», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Родители против врачей: почему в Бурятии умирают дети

По его словам, для объективного разбирательства возбуждаются уголовные дела, тщательно проверяются путем доводы потерпевших, скрупулезно выясняются все обстоятельства, чтобы сделать правильный вывод о виновности или невиновности медицинского персонала. «И как показывает статистика, действительно, в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет», — отметил глава СК РФ.

По данным Следственного комитета России, за 9 месяцев 2019 года в суды направлено 260 уголовных дел в отношении 292 обвиняемых медицинских работников.

«Тем самым из оконченных производством уголовных дел в суд направляется лишь их шестая часть, остальные обоснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки», —заключил Бастрыкин.