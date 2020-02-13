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Следы неизвестных видов людей нашли в ДНК жителей Африки

Источник:
N+1
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Фото: 4toscenethesis / CC BY-SA 4.0

Предки западноафриканских народов йоруба и менде 43 тысячи лет назад скрещивались с неизвестными видами людей, к таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Американские ученые нашли новый способ выявления в ДНК современных людей генов других видов человека, геном которых еще не расшифрован и материальные свидетельства жизни которых (кости, орудия) пока не найдены. В качестве ДНК современных людей исследователи использовали данные западноафриканских народов йоруба и менде, сообщает N+1 со ссылкой на Science Advances.

У этих народов исследователи нашли от 2 до 19% «чужеродных» элементов ДНК. Генетики пришли к выводу, что лучше всего наличие архаичных вариантов генов согласуется с тем, что предки йоруба и менде 43 тысячи лет назад скрещивались с неизвестными видами людей, которые отделились от общего ствола еще до появления неандертальцев и денисовцев — 625 тысяч лет назад.

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Это может означать, что архаичные гоминиды существовали в Африке очень долго, до совсем недавних по эволюционным меркам времен. В целом результаты в очередной раз заставляют задуматься, как формировался облик современного Homo sapiens и, в частности, обратить внимание на то, с какими людьми скрещивались предки различных народов Африки.

Совсем недавно исследователи из Принстонского университета выявили у африканцев следы скрещиваний их предков с неандертальцами. До этой работы считалось, что коренные жители этого континента никогда не встречались с Homo neanderthalensis.

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