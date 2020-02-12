Иностранный ученый снял красивый фильм о природе Бурятии

Иностранный ученый Сибирского федерального университета Альберто Арзак снял видеофильм о заповедных угодьях Республики Бурятия во время проведения научных исследований, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы достаточно давно работаем в Бурятии, в районе озера Байкал, на острове Ольхон. Нужно посещать места отбора проб не только летом, но и зимой, чтобы понять амплитуду изменения климатических условий в регионе. Вместе с коллегой, старшим научным сотрудником лаборатории биогеохимии экосистем СФУ Александром Кирдяновым, мы намерены в этом году собрать образцы сосны обыкновенной в Бурятии, чтобы расширить географические границы, в которых мы начали работать в 2016 году», — рассказал Арзак.

По его словам, лаборатория биогеохимии экостистем СФУ уже располагает образцами из Испании, Швейцарии, Крыма, Южного Урала, Алтая, Хакасии, Иркутска и Ольхона. Собирая образцы, учёные смогут понять практически весь диапазон распространения сосны обыкновенной. С помощью различных методов исследователи выясняют, как одни и те же виды деревьев адаптируются к росту в различных средах, и попытаться предсказать их потенциальные реакции в условиях изменения климата.

«Съёмка фильма не входила в план научной работы. Но я люблю снимать видео, а природа вокруг была такая красивая, что я просто снимал. А уже дома смонтировал и наложил музыку», — сказал иностранец.