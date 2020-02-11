Кузбасская школа сочла шуткой письмо «Монако» о выплатах за Головина

Детско-юношеская спортивная школа кузбасского города Осинники, где четыре года числился футболист сборной России, полузащитник «Монако» Александр Головин, получала письмо о компенсационных выплатах за игрока, но посчитала его розыгрышем, сообщила директор учреждения Галина Рудольф.

Вопрос о солидарной выплате другой кузбасской школе, которая воспитывала Головина, находящейся в Калтане, подняли на встрече с экс-гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым. Футбольная школа должна была получить 0,75% от трансфера (225 тысяч евро).

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешел в "Монако", к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, "Монако" готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», — цитирует РИА Новости Рудольф.

23-летний Головин родился в Калтане, там же начал заниматься футболом. По словам Рудольф, с 2008 по 2012 годы, он числился в школе Осинников. Затем Головин играл за «Металлург-Кузбасс», откуда перешел в ЦСКА. В 2018 году был продан «Монако» за 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских футболистов.

Механизм солидарности подразумевает, что в случае перехода футболиста в другой клуб, детские спортивные школы, в которых он воспитывался, получают выплаты.