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Конструктор рассказал о возможностях С-500 «Прометей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: vitaly kuzmin / CC BY-SA 4.0

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров, в том числе в верхних слоях атмосферы, заявил генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли. <...> Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний», — сказал Созинов Аркадию Мамонтову в его авторской программе на YouTube.

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Созинов отметил, что С-500 не имеет аналогов в мире и решает целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Система предназначена для борьбы с боевыми блоками ракет средней дальности межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории.

«Мы постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения и полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через пять, семь или десять лет», — пояснил генструктор.

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