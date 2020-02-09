Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек

Бойцы спецподразделений ликвидировали военнослужащего, устроившего в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли и получили ранения десятки людей, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвееракул.

«Спасибо полиции и военным, которые разрешили этот инцидент», — приводит ТАСС слова министра. Глава ведомства также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, заверив, что «врачи позаботятся о здоровье каждого, кого к ним доставят».

СМИ сообщили, что стрелок был уничтожен на территории торгового центра. «Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены», — сказал источник в силах безопасности королевства.

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Военнослужащий армии Таиланда устроил стрельбу из торговых центров Накхонратчасима в субботу. «Официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек, 42 получили ранения. Из них 21 все еще находится в больнице и 21 выписан», — сообщил сказал глава местного отделения Минздрава Наринрат Пхитчаякхамин.

Как пишет газета The Bangkok Post, обновленные данные не включают еще пять человек, которые были обнаружены мертвыми в торговом центре в воскресенье утром. Издание сообщает, что во время перестрелки пострадали еще три силовика.