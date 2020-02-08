Массовые беспорядки вспыхнули на юге Казахстана

Массовая драка между представителями разных национальностей произошла в селе Масанчи в Жамбылской области Казахстана, в результате погибли восемь человек, более 40 получили ранения, сожжены более 30 домов, уничтожено порядка 20 автомобилей.

Драка началась вечером 7 февраля между казахами и дунганами — народом, основная часть которого проживает на территории Киргизии. Изначально в драке участвовали около 70 человек, затем в село прибыло еще около 300 мужчин из соседних населенных пунктов.

По данным главы МВД Ерлана Тургумбаева, участники конфликта применили огнестрельное оружие, камни и металлические предметы, а также оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Задержаны 47 человек, их доставили в отдел полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию для расследования причин инцидента, а также привлечь к ответственности лиц, «призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию».

Согласно данным полиции, причиной массовой драки и беспорядков стал бытовой конфликт. По предварительным данным, среди пострадавших в столкновениях граждан России нет, об этом сообщает российское генконсульство в Алма-Ате.