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Оттепель придет на выходных в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Арктические морозы в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии сменятся оттепелью, в большинстве районов днем столбик термометра будет держаться на отметках -1… -9, а в Приангарье температура повысится до +4, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии в субботу и воскресенье местами небольшой снег, ветер западный с порывами до 14 метров секунду. Температура ночью -20… -25 градусов, местами -14… -19. По центральным и северным районам при прояснении -30… -35. Днем -9…-14, местами -1… -6 градус, по северным и центральным районам до -19 градусов.

По Забайкальскому краю местами небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 13 метров секунду. Температура ночью -25.. -30, местами -15… -20 градусов. Днем -8… -13, местами -1… -6 градусов.

В Иркутской области небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом днем на западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -12… -17, при прояснении -22… -27, в западных и северо-западных районах при облачной погоде до -7. Днем +1… -4, местами в западных районах +2… +7 градусов. 

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Зима #Природа #Гео
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