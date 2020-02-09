Первый космический корабль «Орел» начали собирать в России

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» изготовила ряд элементов перспективного пилотируемого корабля «Орел», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Орел» разрабатывается, в том числе, для полетов на Луну.

«Сейчас идет этап подготовки производства космического корабля, то есть выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации "Энергия". Уже кое-какие элементы корабля созданы — днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют. Еще отрабатывается "авионика", эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры, а также то, что будет внутри корабля», — сказал в интервью ТАСС Рогозин.

Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован в 2023 году с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

По словам Рогозина, «Орел» разрабатывается как космический корабль, который может использоваться как при полетах на околоземные орбиты, так и в экспедициях к Луне.

Глава «Роскосмоса» рассказал, что на «Орле» будет совершенно новая система аварийного спасения. «В отличие от действующей системы на пилотируемых кораблях серии "Союз" новая система — двухступенчатая и более интеллектуальная. Она дает больше возможностей в маневрировании кораблем и позволяет осуществлять спасение более управляемо», — сказал он.

«Система спасения состоит из нескольких элементов. Первый элемент — ракетный блок аварийного спасения (РБАС), именно он должен увести корабль в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе, на втором этапе спасения будет работать вторая ступень. На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты, поднять корабль на безопасную орбиту», — пояснил Рогозин.