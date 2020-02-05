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Россиянам предложили умную колонку с «Марусей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © capsula.mail.ru

Компания Mail.ru Group открыла предзаказ на умную колонку «Капсула» на базе голосового помощника «Маруся».

Стоимость устройства составляет 6990 рублей, ожидается, что умные колонки поступят в продажу в конце февраля или начале марта. «Капсула» оснащена шестью микрофонами, весит 1,5 килограмма, оснащена динамиками мощностью 30 ватт

Разработчики отмечают, что устройство стало первой умной колонкой, которая поддерживает RFID-карты. Благодаря этому она запускает навыки без голоса — в одно касание. Однако такие карты нужно будет покупать отдельно.

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Кроме этого, «Капсула» способна управлять устройствами «умного» дома. Первыми партнерами компании по созданию «умного» дома стали Ростелеком и Redmond, с устройствами этих компаний колонка от Mail.ru Group должна работать без проблем.

«Капсула» воспроизводит треки из медиатеки «ВКонтакте». Чтобы слушать музыку, пользователям потребуется подписка на медиатеку «ВКонтакте», ее стоимость составляет 149 рублей в месяц.

Ребенку «Капсула» может рассказать сказку, поиграть с ним или включить белый шум, чтобы малыш лучше спал. С ее помощью можно звонить друзьям через «ВКонтакте» и общаться, не отрываясь от домашних дел.

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