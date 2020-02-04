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Названы лучшие гаджеты десятилетия для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Главные гаджеты прошедшего десятилетия в различных категориях назвали эксперты площадки «Яндекс.Маркет», они оценивали популярность брендов и моделей у российских покупателей.

Лидерами среди смартфонов стали устройства Samsung, Apple и Xiaomi. Так, Samsung Galaxy стал первым массовым аппаратом с беспроводной зарядкой, и линейка Redmi Note от Xiaomi впечатлила пользователей сочетанием характеристик и низкой цены.

В категории планшетов победил iPad. «Устройство отлично адаптировано для игр, просмотра фильмов и чтения книг. Гаджет отличается качественным экраном и идеальным соотношением удобства операционной системы и долгого времени работы», — говорится в сообщении.

Среди ноутбуков первое место занял MacBook Air. Эксперты оценили качественную сборку, долгую работу и хорошую производительность. Лучшим умным браслетом специалисты назвали Xiaomi Mi Band, а главными умными часами десятилетия — Apple Watch.

Лидером среди беспроводных Bluetooth-наушников стали AirPods — эксперты оценили их простоту использования, отсутствие проводов и возможность долгой работы. В категории портативных колонок отметились JBL — благодаря качеству, дизайну, защите от влаги.

На рынке экшен-камер лидерство захватили устройства GoPro, которые можно закрепить почти на любом участке тела и одежды. «У моделей бренда высокое качество видео и стабилизации, большой запас аккумулятора и широкий угол обзора», — отмечается в материале.

Среди дронов на первом месте китайский Phantom DJI с широким функционалом, мощной камерой и невысокой стоимостью. В категории игровых приставок лучшим выбором аналитики посчитали Sony PlayStation.

Кроме этого, специалисты выделили приставки Nintendo. «Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме. По мнению экспертов, гаджет от Nintendo задаст тренд на гибридные консоли в будущем десятилетии», — прогнозируется в сообщении.

Среди гаджетов для умного дома покупатели отдавали предпочтение устройству с голосовым помощником Amazon Echo, системе MiHome от Xiaomi, а также отечественной технике — «Яндекс.Станции» и «Яндекс.Станции Мини» с голосовым помощником Алиса.

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