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Киану Ривз попал в украинский учебник по истории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Anna Hanks / CC BY 2.0

Популярный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории, его фотография появилась в учебном пособии для 10 класса.

Снимок можно найти на 58 странице учебника, на фото Ривз обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба. Реальная фотография датируется 1932 годом, ее снял фотограф Чарльз Эббетс в Нью-Йорке, она называется «Обед на небоскребе».

Скорее всего, авторы вставили фотожабу в учебник случайно. Автор учебника — Игорь Щупак, кандидат исторических наук, директор украинского института изучения Холокоста «Ткума», пособия было выпущено в 2018 году и получило рекомендацию министерства образования и науки.

Попавший в учебник снимок — популярный мем про грустного Киану Ривза, которого сняли весной в 2010 года на лавочке папарацци. В этот момент актер в одиночестве задумчиво жевал сэндвич. Фото мгновенно стало популярным в соцсетях и стало основой для множества мемов.

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