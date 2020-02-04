Популярный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории, его фотография появилась в учебном пособии для 10 класса.

Снимок можно найти на 58 странице учебника, на фото Ривз обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба. Реальная фотография датируется 1932 годом, ее снял фотограф Чарльз Эббетс в Нью-Йорке, она называется «Обед на небоскребе».

Скорее всего, авторы вставили фотожабу в учебник случайно. Автор учебника — Игорь Щупак, кандидат исторических наук, директор украинского института изучения Холокоста «Ткума», пособия было выпущено в 2018 году и получило рекомендацию министерства образования и науки.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Попавший в учебник снимок — популярный мем про грустного Киану Ривза, которого сняли весной в 2010 года на лавочке папарацци. В этот момент актер в одиночестве задумчиво жевал сэндвич. Фото мгновенно стало популярным в соцсетях и стало основой для множества мемов.