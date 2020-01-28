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Китайцам закрыли въезд в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские туроператоры приостановили прием новых туристических групп из Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом, въезд в Россию для китайцев закрыт, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии

«Все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — указывается в сообщении. Понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов, остановка въезда произойдет во вторник, 28 января.

Ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно, они вернутся в свою страну после официального завершения туристической поездки.

Одновременно ограничения на отправку туристических групп за границу ввели власти Китая, однако соответствующие решения принимаются по усмотрению региональных властей, поэтому возможны некоторые задержки.

Ранее российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса. Последних российских туристов оттуда вывезут 29 января.

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