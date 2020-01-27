Китай обогнал Россию по продажам оружия

Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, обогнав Россию, свидетельствует обнародованный доклад Стокгольмского института исследования проблем мира.

Для оценки объемов военно-промышленного комплекса Китая эксперты изучили финансовые показатели четырех китайских компаний, выпускающих оружие. Совокупный объем продаж вооружений этими компаниями в 2017 году превысил 54 миллиарда долларов.



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Данные показатели на 16,4 миллиарда долларов больше, чем продажи десяти крупнейших военно-промышленных компаний России в 2017 году. При этом в докладе говорится, что китайские компании могут занижать свои показатели.

Отмечается, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.