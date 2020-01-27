Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири

Умеренно морозная погода преимущественно без осадков сохранится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура днем в большинстве районов установится в пределах -15 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков. Температура ночью -26… -31, местами -20… -25 градусов, по восточной половине края при прояснении -31… -36 градусов. Днем -8… -13, местами -15… -20 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -22… -27, местами до -32 градусов. По Прибайкалью, южным и юго-западным районам -14… -19 градусов. Днем -13… -18, местами -5… -10 градусов.

В Иркутской области без существенных осадков, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -17… -22, при облачной погоде до -15 градусов, в северо-восточных и верхнеленских районах при прояснении до -28. Днем -3… -8, в пониженных формах рельефа -13… -18 градусов, сообщили иркутские синоптики.