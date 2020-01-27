НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: © Sibnet.ru

Умеренно морозная погода преимущественно без осадков сохранится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура днем в большинстве районов установится в пределах -15 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков. Температура ночью -26… -31, местами -20… -25 градусов, по восточной половине края при прояснении -31… -36 градусов. Днем -8… -13, местами -15… -20 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -22… -27, местами до -32 градусов. По Прибайкалью, южным и юго-западным районам -14… -19 градусов. Днем -13… -18, местами -5… -10 градусов.

В Иркутской области без существенных осадков, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -17… -22, при облачной погоде до -15 градусов, в северо-восточных и верхнеленских районах при прояснении до -28. Днем -3… -8, в пониженных формах рельефа -13… -18 градусов, сообщили иркутские синоптики. 



Еще по теме
Опасная погода ждет новосибирцев
Синоптики предсказали аномальный февраль
Температура на 15 градусов выше нормы установится в Новосибирске
Небольшое потепление придет в Восточную Сибирь
смотреть все
Зима #Природа #Гео
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Самолет Хабаровск — Москва изменил курс из-за звонка о бомбе на борту
•
Подсчитано количество россиян в эпицентре заражения коронавирусом
•
Россияне озвучили желаемую зарплату
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пятеро омичей погибли от суррогатного алкоголя
Сибирь 27.01.2020 14:19
Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири
Сибирь 27.01.2020 13:42
Новосибирский «Вектор» разработает две вакцины от нового коронавируса
Сибирь 27.01.2020 13:32
Опасная погода ждет новосибирцев
Сибирь 27.01.2020 12:07
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
10134
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
9734
Озвучен правильный способ стирать джинсы
9616
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
7282
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Самолет Хабаровск — Москва изменил курс из-за звонка о бомбе на борту
•
Подсчитано количество россиян в эпицентре заражения коронавирусом
•
Россияне озвучили желаемую зарплату
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Пятеро омичей погибли от суррогатного алкоголя
•
Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири
•
Новосибирский «Вектор» разработает две вакцины от нового коронавируса
•
Опасная погода ждет новосибирцев
•
Красноярский митрополит сравнил пластические операции с проституцией
•
Прокуратура приступила к изучению дела «вора в законе» из Забайкалья
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
69
Рейтинг доверия Путину показал максимум
64
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
США предрекли исчезновение подводного флота России
37
Топ комментариев

Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

corrector

"Кандидат богословия.. " - из веры сделали науку, из гомеопатии сделали науку, что дальше ? кандидат...

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...