Опасная погода ждет новосибирцев

Сильный ветер со снегом может стать причиной ЧС в Новосибирске в ночь на 28 января, предупредила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В ночь на 28 января ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильны гололед», — говорится в сообщении.

Погодная ситуация осложнится сильным ветром, ожидается, что его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, местами до 25-27 метров в секунду. Такая ситуация может привести к ЧС, связанным с обрывом линий связи и электропередач, срывом крыш, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП.