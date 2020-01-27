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Опасная погода ждет новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Michael ChUv

Сильный ветер со снегом может стать причиной ЧС в Новосибирске в ночь на 28 января, предупредила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В ночь на 28 января ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильны гололед», — говорится в сообщении.

Погодная ситуация осложнится сильным ветром, ожидается, что его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, местами до 25-27 метров в секунду. Такая ситуация может привести к ЧС, связанным с обрывом линий связи и электропередач, срывом крыш, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП.

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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

corrector

"Кандидат богословия.. " - из веры сделали науку, из гомеопатии сделали науку, что дальше ? кандидат...

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...