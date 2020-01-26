Число пораженных коронавирусом в Китае достигло почти 2 тысяч

Число случаев заражения в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 1975, количество летальных исходов выросло до 56, состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, еще около 2,7 тысячи человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Около 21,5 тысячи жителей Китая имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей, приводит ТАСС данные комитета по здравоохранению Китая.

По данным властей КНР, больше всего случаев заражения (1052) подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус 2019-nCoV. На этот же регион приходится наибольшее число жертв — 52 человека. Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы и в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.