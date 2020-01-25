Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус

Гражданина Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на новый тип коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гражданин КНР прибыл в город 24 января из Пекина. Власти сообщили, что китайца доставили в инфекционную больницу. «Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», — говорится в сообщении.

Медики осмотрели пациента и поставили ему предварительный диагноз нетипированного вируса гриппа А. Однако, чтобы исключить подозрение на новый коронавирус, его анализы отправили в Новосибирск.

Ранее Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай. Ведомство также рекомендовало россиянам, которые уже находятся в КНР, не покидать гостиниц из-за вспышки смертельного вируса 2019-nCoV.