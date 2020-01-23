Греф пригрозил уходом из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост главы кредитной организации, если стратегию банка придется пересмотреть после смены основного акционера.

«Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — сказал Греф на полях Всемирного экономического форума в Давосе.



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Греф уточнил, что тема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка под контроль правительства вызывает много вопросов от инвесторов. При этом он добавил, что сам он относится к смене акционера «больше позитивно, чем негативно».

«Мне кажется, что мы можем принести огромную пользу стране сегодня, используя для технологической трансформации нашу платформу. Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны», — добавил Греф.

Греф в мае 2019 года был переизбран главой Сбербанка еще на четыре года. Текущая стратегия Сбербанка действует до 2020 года включительно, к 2021 году банк должен разработать и принять новую стратегию.