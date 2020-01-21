Сбербанк отразил крупнейшую в истории атаку

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, сообщил зампред кредитного учреждения Станислав Кузнецов. Атака была отражена автоматическими системами защиты.

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств интернета вещей», — цитирует Кузнецова РИА Новости.



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Сбербанк отразил атаку без последствий для инфраструктуры, а также передал информацию о случившемся в правоохранительные органы. До этого крупнейшей была атака в ноябре 2018 года, когда серверы банка атаковали из шести стран сразу.

Кузнецов уточнил, что в 2019 году число хакерских атак на Сбербанк выросло на 15–20%, обычно в сутки банк фиксирует 280–300 попыток атак на его системы. Все атаки успешно блокируются, подчеркнул зампред банка.