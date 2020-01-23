Семья погибла в пожаре в Красноярском крае из-за телевизора

Родители и годовалый ребенок погибли в пожаре, который возник из-за возгорания телевизора в поселке Дубинино, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар возник в 07.37 (03.37 мск) в многоквартирном доме в поселке Дубинино Красноярского края. «Произошло возгорание телевизора в квартире в пятиэтажном доме. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Погибли двое взрослых и ребёнок», — сказала собеседница.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Сообщение о возгорании поступило от соседей.