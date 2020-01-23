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Семья погибла в пожаре в Красноярском крае из-за телевизора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родители и годовалый ребенок погибли в пожаре, который возник из-за возгорания телевизора в поселке Дубинино, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар возник в 07.37 (03.37 мск) в многоквартирном доме в поселке Дубинино Красноярского края. «Произошло возгорание телевизора в квартире в пятиэтажном доме. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Погибли двое взрослых и ребёнок», — сказала собеседница.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Сообщение о возгорании поступило от соседей.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

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А об опасности нахождения власти в одних цепких ручках, нет желания у ВП поговорить..? И не с школьниками,...

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

petruchio_30

Суетиться начал в последнее время, чтоб рейтинг вернуть хоть как то. Пришлось даже кореша-подельника...

vehkin76

ужас! корзина не нравится, всё пощитано у них чтоб не сдохли, решил туда ещё бросить харчей..... меня...