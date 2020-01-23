Трассы вновь перекрыли на Алтае из-за снежного шторма

Снежный шторм надвигается на Алтай, в крае уже перекрыли три трассы для всех видов транспорта. Штормовое предупреждение распространили и в соседней Республике Алтай.

Снег, метели и сильный ветер начнутся в Алтайском крае уже в четверг, 23 января. На дорогах образуются снежный заносы, водителей предупредили о гололедице. Губернатор Виктор Томенко ввел в регионе режим повышенной готовности, а дорожники уже начали перекрывать трассы.

Так, по данным правительства края, утром в четверг в связи с закрытием на территории Республики Казахстан автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации для предотвращения скопления автомобилей в крае ограничили движение на терх трассах.

Это дорога Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска) и Алейск – Чарышское, от села Усть-Калманка до села Чарышского).

В соседней Республике Алтай МЧС также распространило штормовое предупреждение на 23-24 января. Здесь ждут усиление ветра до 15-20 метров в секунду, по высокогорью – порывы до 30-32 метров в секунду.

На прошлой неделе сильнейшие метели осложнили ситуацию на дорогах края, произошло много аварий. В частности, под Новоалтайском столкнулись 30 автомобилей, а в ДТП на трассе Барнаул – Павловск в столкновении 15 авто погибли два человека. Множество трасс было перекрыто, автовокзалы отменяли рейсы.