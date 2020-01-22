НАВЕРХ

Пьяный новосибирец ударил соседку по рейсу из Бангкока

Источник:
Sibnet.ru
334 2
Фото: © кадр из оперативного видео

Полицейские задержали в Толмачёво авиахулигана, который на рейсе из Бангкока, материла стюардесс и ударил женщину на соседнем кресле, сообщает УТ МВД РФ по СФО.

Во время полета нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 34-летний житель Новосибирска. Когда мужчину выводили из самолета, он обратился к другим пассажирам: «Кто накапал, а?»

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). За это грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Преступление наказывается штрафом до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Еще по теме
Обыски прошли в УФМС Асина после гибели 10 иностранцев
Таможня задержала радиоактивную машину из Японии
Лесопильни Томской области проверят после гибели 11 человек
Осужденный сбежал из красноярской колонии с помощью муляжа
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин назвал важнейшие задачи нового правительства
•
Медведев после отставки отписался от правительства
•
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
•
Онищенко заявил об угрозе китайского вируса для россиян
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Быка с герба Читы одели в противогаз
Сибирь 22.01.2020 12:21
Главе Бурятии пожаловались на искусственный рост цен на жилье
Сибирь 22.01.2020 11:27
Апелляцию по делу главы банды киллеров подали в Верховный суд
Сибирь 22.01.2020 11:23
Сибирские регионы попали в десятку с худшим управлением
Сибирь 22.01.2020 11:00
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
23829
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
15976
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
7343
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
6529
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин назвал важнейшие задачи нового правительства
•
Медведев после отставки отписался от правительства
•
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
•
Онищенко заявил об угрозе китайского вируса для россиян
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
86
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Запад заподозрил Путина в попытке остаться навсегда
39
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
35
Капитализм разочаровал население планеты
35
Топ комментариев

HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...