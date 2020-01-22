Пьяный новосибирец ударил соседку по рейсу из Бангкока

Полицейские задержали в Толмачёво авиахулигана, который на рейсе из Бангкока, материла стюардесс и ударил женщину на соседнем кресле, сообщает УТ МВД РФ по СФО.

Во время полета нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину.



Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 34-летний житель Новосибирска. Когда мужчину выводили из самолета, он обратился к другим пассажирам: «Кто накапал, а?»

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). За это грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.



Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Преступление наказывается штрафом до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до семи лет.