Обыски прошли в УФМС Асина после гибели 10 иностранцев

Следователи обыскали здание управления миграционной службы по Асино из-за гибели в пожаре 10 иностранных граждан, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Обыски прошли в УФМС по Асино и в офисах предприятия по переработке древесины ООО «Гринвуд», на которое работали погибшие мигранты. Следователи изъяли документацию, которая может помочь в расследовании дела. Также устанавливается местонахождение директора «Гринвуда».

Трагедия в Асинском районе произошла в ночь на 21 января. В одноэтажном деревянном доме, где проживали работники пилорамы случился пожар, в итоге погибли 10 иностранных граждан и одна женщина. Двоим мужчинам удалось самостоятельно эвакуироваться.

По факту гибели 11 человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина пожара пока не установлена.