Белоруссия нашла альтернативу российской нефти

Минск закупил в Норвегии первую партию нефти, которая должна заменить российскую, ее доставят по железной дороге, после чего направят на переработку.

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тысячах тонн. Она предназначена для переработки на НПЗ», — сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».



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Белоруссия закупила норвежскую нефть с месторождения Johan Sverdrup в Северном море, передает Reuters. Разработка этого месторождения началась в октябре 2019 года, к февралю объем добычи на месторождении должен достичь 400 тысяч баррелей в сутки.

Белоруссия и ранее пыталась импортировать сорта нефти, которые схожи с российской маркой Urals. В частности, Минск покупал партии нефти из Азербайджана. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России.

Ранее Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти. Москва и Минск не могут договориться с ценой сырья. Белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене, тогда как российские власти отказываются давать подобную скидку.