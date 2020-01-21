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Белоруссия нашла альтернативу российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Минск закупил в Норвегии первую партию нефти, которая должна заменить российскую, ее доставят по железной дороге, после чего направят на переработку.

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тысячах тонн. Она предназначена для переработки на НПЗ», — сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

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Белоруссия закупила норвежскую нефть с месторождения Johan Sverdrup в Северном море, передает Reuters. Разработка этого месторождения началась в октябре 2019 года, к февралю объем добычи на месторождении должен достичь 400 тысяч баррелей в сутки.

Белоруссия и ранее пыталась импортировать сорта нефти, которые схожи с российской маркой Urals. В частности, Минск покупал партии нефти из Азербайджана. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России.

Ранее Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти. Москва и Минск не могут договориться с ценой сырья. Белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене, тогда как российские власти отказываются давать подобную скидку.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...