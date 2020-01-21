Белоруссия нашла альтернативу российской нефти

«Белорусская нефтяная
компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тысячах тонн. Она
предназначена для переработки на НПЗ», — сообщает пресс-служба концерна
«Белнефтехим».
Белоруссия закупила норвежскую нефть с месторождения Johan Sverdrup в Северном море, передает Reuters. Разработка этого месторождения началась в октябре 2019 года, к февралю объем добычи на месторождении должен достичь 400 тысяч баррелей в сутки.
Белоруссия и ранее пыталась импортировать сорта нефти, которые схожи с российской маркой Urals. В частности, Минск покупал партии нефти из Азербайджана. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России.
Ранее Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти. Москва и Минск не могут договориться с ценой сырья. Белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене, тогда как российские власти отказываются давать подобную скидку.