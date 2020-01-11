Лукашенко ввел налог на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел налог для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории республики.

В частности, новый налог касается транзитной транспортировки нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, по которым идет российская нефть. Ставка налога на прибыль установлена в размере 50%, сообщает БЕЛТА.



Собранные деньги пойдут на создание фонда для ликвидации экологических последствий возможных аварий на магистральных нефтепроводах или других непредвиденных ситуаций, которые связаны с перемещением нефти и нефтепродуктов в стране.

Ранее Лукашенко возмутился предложением Москвы покупать нефть по ценам «выше мировых». Так глава Белоруссии прокомментировал итог переговоров с президентом Владимиром Путиным. Минск рассчитывает получать нефть по внутренним российским ценам.