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Лукашенко ввел налог на российскую нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел налог для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории республики.

В частности, новый налог касается транзитной транспортировки нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, по которым идет российская нефть. Ставка налога на прибыль установлена в размере 50%, сообщает БЕЛТА.

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Собранные деньги пойдут на создание фонда для ликвидации экологических последствий возможных аварий на магистральных нефтепроводах или других непредвиденных ситуаций, которые связаны с перемещением нефти и нефтепродуктов в стране.

Ранее Лукашенко возмутился предложением Москвы покупать нефть по ценам «выше мировых». Так глава Белоруссии прокомментировал итог переговоров с президентом Владимиром Путиным. Минск рассчитывает получать нефть по внутренним российским ценам.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Очаков

Главное памперсами их хорошенько обеспечьте.

Nik3316

во уже признаем наличие ракеты, а не фотошопа... идешь на поправку))

Бухарин

Я так понимаю, США создает свои террористические ячейки, основная задача которых будет устранение неугодных...

mosquito__2010

Смотри ка ракета даже еще не попала никуда на ролике а у двоих сверху уже бомбануло . Оттак гиперзвук...

ponhik78

Мы в Сирии официально. А вот США...