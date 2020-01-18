Названы самые популярные иномарки в России

Рейтинг самых популярных иномарок в России по итогам 2019 года возглавила Kia Rio, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным агентства, за год в России было продано 92,5 тысячи автомобилей корейской марки, что является лучшим результатом для иностранных концернов. При этом по сравнению с 2018 годом продажи Kia Rio сократились на 7,7%

На втором месте оказалась Hyundai Creta (71,5 тысячи проданных машин), на третьем — Hyundai Solaris (58,7 тысячи).

В пятерку наиболее популярных иномарок также вошли Volkswagen Polo (56,1 тысячи) и Renault Duster (39 тысяч).