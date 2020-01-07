Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года

Автоконцерны в 2020 году продолжают делать ставку на кроссоверы, набирает обороты линейка электромобилей. Среди самых ожидаемых моделей, которые выйдут на российский рынок, — корейские Kia Seltos и Hyundai Palisade, электрокроссовер Audi e-tron, из отечественных компаний должен отличиться УАЗ со своим внедорожником «русским Prado».

В 2019 году российский рынок лишь на протяжении двух месяцев показывал небольшой рост, а все остальное время стагнировал и постепенно падал вниз. За 11 месяцев объем продаж в России составил 1 580 297 автомобилей, что на 2,8% ниже результат прошлого года.

Пятерка самых продаваемых моделей — это Lada Granta и Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

«Русский Prado»

Ульяновский автомобильный завод должен представить глубоко модернизированную модель внедорожника Patriot, которую уже окрестили «русским Prado», намекая на то, что новинка составит конкуренцию Toyota Land Crusier.

Автомобиль будет построен на отдельной лонжеронной раме и получит переднюю независимую и зависимую заднюю подвески. УАЗ собирается ставить на модель новый наддувный двигатель российской разработки мощностью 180 лошадиных сил. Возможно, в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Фото: © УАЗ

Дизайн кузова также претерпит изменения. У автомобиля появятся новые светодиодные фары, решетка радиатора и дверь багажного отделения — с нее уберут колесо, а открываться она будет вверх.

Цена на «русский Prado» не должна превысить 1,5 миллиона рублей, говорил директора УАЗа Адиль Ширинов. «Наценка будет адекватной, мы понимаем конкурентную среду, в которой мы находимся», — отмечал он.

Lada 44

Внедорожник Lada 44, который долгие годы носил имя «Нива», за 40 лет выпуска не изменил своему дизайну. Нет внешних изменений и у обновленной Lada 44, которая сошла с конвейера в декабре 2019 года, а в этом поступит дилерам. Только модификация Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

Модернизация коснулась салона, который получил переработанную приборную панель, увеличенный бардачок, функциональные подстаканники и нишу для мелких предметов. Значки на панели подсвечиваются белым, что более удобно для восприятия.

Фото: © АвтоВАЗ

В компьютере внедрен расширенный набор функций, включая среднюю скорость, запас хода и расход топлива. В плафон освещения интегрирован блок ЭРА-ГЛОНАСС.

В обновленной Lada 4x4 установлены передние сиденья с ощутимой боковой поддержкой, кресла у трехдверной модели получили модернизированный механизм складывания, на заднем диване появились два подголовника.

Среди технических изменений — новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибрации, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции. Специальные накладки наклеены по всему кузову: на днище, на дверях. Цены на модернизированную Lada 4x4 пока не объявлены.

Kia Seltos

Kia выпускает на российский рынок новый кроссовер Seltos. Первой появится версия с двигателем 2,0 MPI мощностью 149 лошадиных сил и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT.

Компания начнет продажи с комплектация Luxe с передним приводом. В этой версии Seltos получит систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. Стоимость — от 1,4 миллиона рублей.

Фото: © Kia

В дальнейшем на российском рынке будут предложены и другие версии Seltos: с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и шестиступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

Габариты авто: длина составляет 4 370 миллиметров, высота 1 615 миллиметров, передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм миллиметров. Колесная база составляет 2 630 миллиметров, поэтому Seltos выглядит более спортивно, чем многие другие компактные SUV. Разгоняется до 100 километров в час за 10,2 секунды.

Nissan Leaf II

Nissan Leaf, первый массово доступный на глобальном рынке электромобиль, может официально появится в России. В 2017 году было представлено второе поколение модели, обновленный в 2019 году электрокар получил усовершенствованный автопилот и функцию генерирования звука при езде, что призвано повысить безопасность пешеходов.

Leaf оснащен электромотором, выдающим 150 лошадиных сил, и блоком аккумуляторов на 40 киловатт-часов. Хэтчбек способен ускоряться с места до 100 километров в час за 8,2 секунды.

Фото: © Nissan

Запас хода на одном заряде составляет 322 километра. Время подзарядки зависит от типа розетки (переменный или постоянный ток) и допустимой нагрузки, так что при подключении Leaf к домашней сети на полную зарядку аккумуляторов может потребоваться от 8 до 16 часов.

Стоимость машины в Европе, Канаде и США начинается от 29,9 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей). Nissan ранее не привозил Leaf в Россию из-за неразвитой инфраструктуры.

Jeep Gladiator

Пикап Gladiator, построенный на базе Jeep Wrangler, на рынке в США уже уверенно закрепился, обойдя Nissan Navara. Машина экспортируется в Канаду и Мексику. А с 2020 года начнутся поставки в Австралию и, возможно, в Россию: FIAT-Chrysler оформил здесь авторские права на внешний облик пикапа.

Фото: © Jeep

Gladiator оснащается 3,6-литровым бензиновым V6 Pentastar с непосредственным впрыском и системой деактивации части цилиндров при малой нагрузке. Его мощность 285 лошадиных сил, крутящий момент 352 Нм. Агрегатируется мотор с шестиступенчатой механической КП или восьмидиапазонным гидромеханическим «автоматом». С 2020 года для модели предложат 3,0-литровый турбодизель EcoDiesel мощностью 260 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм.

У Jeep Gladiator есть ряд уникальных конструктивных особенностей, вроде быстро демонтируемых дверей и панелей крыши, откидывающегося на капот лобового стекла, а также интерьера, приспособленного к мытью водяной струей под давлением.

Hyundai Palisade

Корейский автопроизводитель в первом полугодии 2020 начнет продажи флагманского кроссовера Hyundai Palisade, названного в честь богатого прибрежного района Лос-Анджелеса.

Габариты новинки составляют 4981х1976х1750 миллиметров при колесной базе 2900 миллиметров. Кроссовер может вместить семь или восемь пассажиров на трех рядах. В салоне беспроводное зарядное устройство для смартфонов и 16 подстаканников. Объем багажного отсека составляет 510 литров.

Фото: © Hyundai

Автомобиль укомплектован бензиновым двигателем объемом 3,8 литра (295 лошадиных сил), возможно, появится и дизельный объемом 2,2 литра (150 лошадиных сил). Они работают с восьмиступенчатым автоматом.

По умолчанию у машины передний привод, но опционально доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Среди режимов движения, которые сможет выбирать водитель, не только стандартные, но и два специальных — «песок» и «снег».

Skoda Karoq

Чешская марка Skoda выводит на российский рынок Karoq — компактный SUV, который заменил модель Yeti. Название Karoq было позаимствовано у эскимосов Алутиик с острова Кадьяк. В переводе с их языка «KAA’RAQ» значит «автомобиль», а «RUQ» – «стрела», которая является элементом логотипа Skoda.

Karoq построен на платформе MQB. Его длина — 4382 миллиметров, ширина — 1841 миллиметр, высота — 1605 миллиметров, клиренс — 183 миллиметра, объем багажника — 521 литр. Максимальная скорость в зависимости от двигателя и КПП составляет от 187 до 211 километров в час, разгон до 100 километров в час — за 7,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле — 4,4-5,3 литра на «сотню».

Фото: © Skoda

Системы безопасности включают минимум шесть полушек. В машине доступны такие электронные помощники, как автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, удержание в полосе.

Первое время модель будет доступна в комплектациях — Ambition и Style. Стартовая цена для версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1,5 миллиона рублей.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat — редкая новинка-седан в мире кроссоверов. Это уже восьмое поколение модели, название которой произошло от одноименного ветра.

Внешне машина изменилась в деталях: рельефный бампер, матричные светодиодные элементы и иные фонари. В салоне появилась новая цифровая панель приборов с улучшенной графикой, розетки формата USB Type-C и обновленная медиасистема, которая позволит автоматически платить за парковку и дистанционно мониторить состояние авто.

Фото: © Volkswagen

В Россию привезут седан с бензиновыми двигателями (TSI) мощностью 150 и 180 лошадиных сил и дизелем (TDI) мощностью 150 «лошадей». Все модификации отвечают нормам токсичности Евро-6. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или с семиступенчатый «робот» DSG.

Passat будет продаваться в версиях Comfortline и Highline. Цены стартуют от 1,9 миллиона рублей.

Audi e-tron

Электрокроссовер Audi заявлен как первый в мире серийный легковой автомобиль, у которого вместо привычных боковых зеркал стоят камеры заднего вида, выводящие картинку на экраны в дверях.

Кроссовер получил два асинхронных электродвигателя, которые суммарно выдают 408 лошадиных сил. Заряда литий-ионной батареи емкостью 95 кВт-ч. хватает на путешествие длиною 400 километров.

Фото: © Audi

Максимальная скорость ограничена на отметке 200 километров в час, разгон до 100 километров в час занимает менее шести секунд. Новинка получила планировщик маршрута e-tron route planner, отображающий оптимальный маршрут с учетом необходимого посещения зарядных станций. Ассистирующие системы обеспечивают помощь водителю при разгоне и торможении, а также поддерживают постоянную скорость и расстояние до идущего впереди автомобиля при движении в пробках, а также отслеживают возможные столкновения и в случае аварийной ситуации могут задействовать экстренное торможение.

Поставки e-tron российским клиентам предположительно начнутся во второй половине 2020 года. Компания еще не объявляла цены, по информации агентства «Автостат», стоимость будет стартовать с 6,3 миллиона рублей (на рынке в США цена на электрокроссовер начинается с 75 тысяч долларов).

Jaguar F-Type

Обновленный спорткар Jaguar F-Type появится в России весной 2020 года. Автомобиль получил абсолютно новую решетку радиатора, каждая ячейка которой выполнена в черном глянцевом цвете с лицевой стороны и в матовом черном цвете с внутренней стороны, узкие светодиодные фары в форме буквы J, другие бамперы, увеличенные воздухозаборники и видоизмененный капот.

Также у двухместного спорткара появились тонкие задние ходовые огни и новая выхлопная система. Интерьер отделан кожей, тканью и алюминием. В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма.

Фото: © Jaguar

В России будут доступны версии с 300-сильным двухлитровым турбомотором, а также с пятилитровым V8 мощностью 450 и 575 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а сам спорткар доступен в задне- и полноприводном вариантах.

В зависимости от комплектации и типа кузова автомобиля стоимость F-Type составит от 5,7 до 10,5 миллиона рублей.