НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Перенесен выход игры Cyberpunk 2077

Источник:
Sibnet.ru
95 1
Фото: © steamXO

Польская студия CD Projekt RED перенесла выход игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля.

В официальном сообщении разработчиков указывается, что основная работа над проектом уже завершена, однако игра нуждается в доработке. При этом бета-версия Cyberpunk 2077 полностью работоспособна, в него уже можно играть.

«Найт-Сити огромен — полон историй, контента и локаций, но из-за масштабов и общей сложности нам нужно больше времени, чтобы закончить тестирование, внести исправления и отполировать все», — отмечается в сообщении.

Разработчики также добавили, что Cyberpunk 2077 должна стать главным достижением для студии, а перенос позволит создать «идеальную игру». Согласно рейтингам, Cyberpunk 2077 — одна из наиболее ожидаемых игр 2020 года.

Еще по теме
Авторы Metro Exodus намекнули на продолжение игры
Вышла мобильная Warface
Геймеры назвали лучшую игру десятилетия
Популярный стример резко раскритиковал Fortnite
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Мировой экономике предрекли Великую депрессию
•
Россиянам рассказали про будущую пенсию
•
Видео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть
•
Опубликована стенограмма допроса Павла Дурова
Подробности
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
Как это работает
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Традиции Крещения: как провести праздник
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
Сибирь 18.01.2020 18:36
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
Сибирь 18.01.2020 15:24
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске
Сибирь 18.01.2020 14:35
Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников
Сибирь 18.01.2020 10:38
Самое популярное
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
5161
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
4721
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
4393
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
4253
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Мировой экономике предрекли Великую депрессию
•
Россиянам рассказали про будущую пенсию
•
Видео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть
•
Опубликована стенограмма допроса Павла Дурова
Подробности
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
Сибирь
•
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске
•
Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников
•
Трассы Новосибирской области закрыли из-за метели
•
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
56
России предсказали курс 200 рублей за доллар
51
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
США объяснили присоединение Крыма к России
35
Топ комментариев

brr7

Теперь Рамзанка Дыров под себя весь Кавказ подомнет, а в массквабаде, его "представителей" станет ещё...

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Egorka72

Ой, а чего молчали когда Медведев был премьером?

Иркут 69

Зачем подозревать, когда факты создают уверенность..? Никто раньше не сомневался, что он никогда по доброй...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.