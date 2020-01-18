Перенесен выход игры Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED перенесла выход игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля.

В официальном сообщении разработчиков указывается, что основная работа над проектом уже завершена, однако игра нуждается в доработке. При этом бета-версия Cyberpunk 2077 полностью работоспособна, в него уже можно играть.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

«Найт-Сити огромен — полон историй, контента и локаций, но из-за масштабов и общей сложности нам нужно больше времени, чтобы закончить тестирование, внести исправления и отполировать все», — отмечается в сообщении.

Разработчики также добавили, что Cyberpunk 2077 должна стать главным достижением для студии, а перенос позволит создать «идеальную игру». Согласно рейтингам, Cyberpunk 2077 — одна из наиболее ожидаемых игр 2020 года.