Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово

Самолет SSJ 100 иркутской авиакомпании «ИрАэро» сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. Пострадавших нет.

«Строящаяся полоса в Домодедово. Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку. Рейс из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Домодевово. Это вахтовые, скорее всего, пассажиры», — цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика.

Посадка самолета Sukhoi SuperJet 100 в четверг прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет, борт повреждений не получил.

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«По имеющейся у меня информации, никаких внештатных ситуаций не было. Скорее, это вопросы будут к экипажу. Возможно, это ошибка была, несмотря на то, что диспетчер давал информацию об ошибке, об ошибочном положении захода, но экипаж не отреагировал», — прокомментировал изданию Business FM президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев.

Командир экипажа Виктор Чернобровкин объяснил наземным службам, что перепутал недостроенную полосу с действующей из-за неблагоприятных метеоусловий и плохой видимости, написал Telegram-канал Baza. По его словам, новая полоса, расположенная всего в 280 метрах от старой, была видна лучше, поэтому он «не заметил ничего подозрительного».

В Домодедово работают две полосы, с 2014 года там также строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.