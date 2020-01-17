НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia / CC BY-SA 2.0

Самолет SSJ 100 иркутской авиакомпании «ИрАэро» сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. Пострадавших нет.

«Строящаяся полоса в Домодедово. Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку. Рейс из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Домодевово. Это вахтовые, скорее всего, пассажиры», — цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика.

Посадка самолета Sukhoi SuperJet 100 в четверг прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет, борт повреждений не получил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 2 млрд за простои

«По имеющейся у меня информации, никаких внештатных ситуаций не было. Скорее, это вопросы будут к экипажу. Возможно, это ошибка была, несмотря на то, что диспетчер давал информацию об ошибке, об ошибочном положении захода, но экипаж не отреагировал», — прокомментировал изданию Business FM президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев.

Командир экипажа Виктор Чернобровкин объяснил наземным службам, что перепутал недостроенную полосу с действующей из-за неблагоприятных метеоусловий и плохой видимости, написал Telegram-канал Baza. По его словам, новая полоса, расположенная всего в 280 метрах от старой, была видна лучше, поэтому он «не заметил ничего подозрительного».

В Домодедово работают две полосы, с 2014 года там также строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.

Еще по теме
Восточный обход в Новосибирске снова отложили
Мост на дороге к Белухе открыли на Алтае
Авиапром испугался: почему новый «Кукурузник» не взлетит
Худшая мобильная связь оказалась на Чуйском тракте
смотреть все
ЧП #Происшествия #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки
•
Путин назначил Мишустина премьером
•
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
•
Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Как это работает
•
Традиции Крещения: как провести праздник
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Локоть поручил остановить драки и конфликты детей
Сибирь 17.01.2020 11:22
Восточный обход в Новосибирске снова отложили
Сибирь 17.01.2020 10:41
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
Сибирь 17.01.2020 10:13
Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово
Сибирь 17.01.2020 09:54
Самое популярное
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
4741
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
4216
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
4117
Редкая памятная монета появилась в Новосибирске
3917
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки
•
Путин назначил Мишустина премьером
•
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
•
Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Сибирь
•
Локоть поручил остановить драки и конфликты детей
•
Восточный обход в Новосибирске снова отложили
•
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
•
Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово
•
Пропавшую школьницу нашли в Карасуке
•
Подозреваемый в пропаже подростков на Алтае умер в полиции
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
60
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
46
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
Путин предложил кандидатуру нового премьера
36
Топ комментариев

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

WSG0600-164-164

И второго гражданства ни у кого не имеется, только недвижимость и дети.