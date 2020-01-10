«ИрАэро» потребовал от производителя SSJ 100 возместить 2 млрд рублей

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила претензию в АО «Гражданские самолеты Сухого», потребовав возмещения почти 2 миллиардов рублей убытков, связанных с простоями воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей, сообщил источник в авиационных кругах Иркутска.

«Авиакомпанией подготовлена и отправлена претензия на сумму под 2 миллиарда рублей. Это связано с техническими неисправностями самолетов Sukhoi SuperJet 100 и, как следствие, простоями воздушных судов», — цитирует ТАСС слова источника в авиационных кругах.

Сумма, о которой говорится в документе, — это убытки авиакомпании с 2016 года — за весь период эксплуатации Sukhoi SuperJet 100. Представитель пресс-службы «ИрАэро» отказался комментировать ситуацию, но подтвердил факт того, что из девяти самолетов SSJ 100, которые находятся в эксплуатации, почти половина простаивает.

Ранее АО «Гражданские самолеты Сухого» подала иск к компании «ИрАэро». Арбитражный суд Москвы в декабре принял его в производство. Производитель SSJ 100 требует от иркутского перевозчика 941,4 миллиона рублей. Детали заявления не раскрываются.