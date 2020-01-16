Путин назначил Мишустина премьером

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня подписания. Ранее Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Его кандидатуру одобрили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», однако КПРФ воздержалась от его поддержки.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января сразу после традиционного послания главы государства Федеральному Собранию. Путин предложил Медведеву перейти на работу в Совет безопасности.



